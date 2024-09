La sobrina de Juana Canal se emociona con el abogado Juan Manuel Medina: "Te estaré eternamente agradecida"

Todo ocurría en un piso de la calle Boldano del distrito madrileño de Ciudad Lineal en 2003, pero los restos mortales de Juana no eran encontrados hasta mediados de 2019 , cuando un senderista encontraba de forma accidental lo que quedaba de su cuerpo.

Con esta valoración, los miembros del jurado han respaldado la tesis de la fiscal y del abogado de SOS Desaparecidos, Juan Manuel Medina, que mantenían que la fallecida no murió de forma fortuita , si no a manos del acusado.

"Tenemos miedo a que no se le imputen los 15 años que podemos pedir por homicidio doloso, aunque me quedo con haber llegado hasta donde hemos llegado porque los que han escuchado este caso no necesitan más para saber lo que ha sucedido".