Los mensajes ocultos en la fotografía de los Reyes: "Una capa con historia y un anillo en italiano"

La capa roja que acompaña el conjunto rinde homenaje a los Reyes Eméritos. Este accesorio forma parte de un atuendo ceremonial que incluye un vestido blanco que perteneció a Carmen Ferrer-Cajigal, quien lo estrenó en 1962 durante la boda de Juan Carlos I y Sofía en Grecia. Sin embargo, Letizia no pudo utilizar el vestido blanco debido a que no era de su talla y no podía modificarse por tratarse de alta costura.