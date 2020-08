Un maestro de la puntería merece premios increíbles: ya tenemos los ganadores de Verano NERF

Ya te lo advertimos en su día. En el tema de la puntería no basta con creerse el mejor: hay que demostrarlo . Por eso, en NERF te lanzábamos un reto : si conseguías dejarnos con la boca abierta al mostrarnos tu puntería con los lanzadores NERF, podías llevarte un arsenal de premios . ¿No sonaba mal, verdad?

Nosotros nos encargábamos de buscar a los mejores. Y durante estas semanas, tú has tenido tiempo para afinar todavía más tus habilidades e impresionarnos. Hasta el 12 de agosto podías subir tu vídeo o tu foto enseñando tu poderío con los lanzadores. ¡Y al fin ha llegado el momento de despejar la incógnita! Es hora de conocer quiénes son los afortunados que conseguirán los impresionantes premios de productos NERF y podrán salir en televisión.

¡Enhorabuena a todos! Nos habéis demostrado que el talento no tiene límites, y nos habéis impresionado con vuestra destreza. Por eso os habéis convertido en ganadores de este increíble lote de premios con las últimas novedades NERF: un blaster Nerf Ultra One , un blaster Nerf Ultra Two, un blaster Nerf Fortnite SMG, un paquete de 20 Dardos Ultra, un pack de 30 Dardos Nerf Elite y un chaleco Nerf.