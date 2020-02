La abuela de Susana habla sobre la relación de su nieta con Gonzalo: “No me gustaba para ella”

A punto de saber el desenlace de cada pareja en ‘ La isla de las tentaciones ’, no cabe duda de que Susana ha sido la más sensata de las dos villas. El equipo de ‘ Viva la vida ’ ha viajado a Murcia para conocer sus orígenes y ha investigado sobre su pasado . Allí hemos descubierto que los vecinos la quieren mucho y que se sorprendieron al verla en ‘ GH 14 ’ ya que siempre había sido “una niña retraída”.

Su abuela, una mujer muy querida en el barrio, ha hablado con nuestra reportera. Aunque en un principio no le gustó que estuviera en televisión, afirma que al verla tan bien terminó cambiando de opinión. Además, se ha sincerado y nos ha contado qué opina de Gonzalo como novio de su nieta: “No me gustaba para ella porque le veía un poco infantil”.