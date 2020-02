Cristofer: "Mi objetivo con Fani era casarme y tener un hijo"

Confiesa que Fani es muy fan de los realities y su ilusión era vivir el sueño de pertenecer a este mundo. Sandra le pregunta por su sueño y él no sabe qué contestar: “Siempre me han dicho que debo pensar más en mí, ella misma me decía que debía ser más egoísta. Siempre pienso en los demás”.