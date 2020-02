Aitor, hermano de Adara, habla por primera vez en televisión: "Mi madre es una superviviente de la vida"

Elena Rodríguez saltó al panorama televisivo defendiendo a su hija Adara en ‘GH VIP’. Aunque anteriormente la habíamos visto por televisión, cuando Adara participó en ‘GH 17’, no ha sido hasta la edición VIP cuando Elena ha despertado tanto interés mediático. Ahora, conocemos, al fin, a Aitor, su hijo pequeño.

Mala relación con Adara

La propia Elena ha confesado a sus compañeros de reality que los hermanos chocan: “Son tan diferentes… se repelen. Si yo llego al plató y los veo agarrados y cogidos de la mano me desmayo, me muero. No sé si se han dado cuenta del sufrimiento que yo tengo por eso”, ha contado Elena.