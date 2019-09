Isa Pantoja no considera a Kathy su amiga y ésta le dice que se vaya de su casa

A medida que pasan los días, Isa P va perdiendo apoyos. Kathy es su casera y amiga y la semana pasada acudió a ‘Viva la vida’ para defender a Isa de todo el revuelo familiar que está sacudiendo a los Pantoja . Pero parece que hay algo en su actitud que no ha gustado nada a la pequeña del clan pantojil.

Isa ha hablado en boca de Isabel Rábago y ha manifestado lo molesta que está con ella. De hecho, ha comentado que no la considera su amiga si hace lo que está haciendo, a lo que Kathy ha insinuado que si no son amigas que haga las maletas y se vaya de su casa. La guerra no ha hecho más que empezar.