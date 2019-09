Amor califica de tóxica la relación entre Isa P. y Asraf

Que Isa P. está distanciada de todo su entorno es una realidad. Amor Romeira , amiga de Chabelita, ha declarado que esta situación se podría deber a la tóxica relación que mantiene con Asraf , según su opinión. Aunque Amor ha intentado hablar con ella y hacerle ver que no se pueden normalizar las actitudes que tiene Asraf, prefiere sortear esos temas.

Respecto a su debut musical, Amor ha confirmado que se sabía que Isabel Pantoja no acudiría al evento y que Isa P. estuvo poco acompañada porque no invitó a mucha gente. Aunque ahora las amigas no están atravesando su mejor momento, Amor ha querido mandarle un mensaje lleno de cariño además de recordarle lo mucho que la quiere y que siempre estará a su lado.