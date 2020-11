Nuestra invitada dice que ese polémico titular no ha salido de ella: “Me preguntaron por la relación con Rocío, cuando tengo a la redactora que me hace muchas preguntas sobre Rocío, dije que había que respetarla, esté o no de acuerdo. No me posicioné a favor de nadie. Lo más importante son los niños, que han sufrido mucho”, ha contestado Ana María, muy molesta. “No la entiendo, pero no me queda más remedio que respetarla”.