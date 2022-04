Y continuaba: “SI no la desmientes, te va a denunciar ante el juez. Dice que no ha hecho ningún posado, no ha hecho fotos ni ha dado una entrevista contra Antonio David Flores. Te da la opción, como compañera, de que rectifiques esta información”, aseguraba.

Tras escuchar la versión de Marta Riesco, José Antonio Avilés ha reaccionado y se ha mostrado muy tajante: “Es una información que a mí me llega. Creo que nada de lo que cuento es delictivo, porque no estoy dañando tu honor ni nada”.

“Tú no estas conforme con la información que doy, haz lo que creas oportuno y yo me defenderé donde me tenga que defender”, añadía el colaborador de ‘Viva la vida’. “La información que tengo es que ella ha pedido que no vea la luz la entrevista”, remataba.