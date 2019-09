Carmen Borrego responde al ataque de Víctor Sandoval: "He visto a mi madre hecha polvo"

Después de escuchar la respuesta de Terelu a Víctor llega el turno de prestarle atención a su hermana Carmen, quien asegura que no entiende por qué Víctor está haciendo esto, pues no tenían mala relación: “Yo no tengo ningún mal recuerdo con Víctor. Que hable lo que quiera”, responde a las “amenazas” por parte de Víctor, que asegura que se guarda mucha información que piensa contar si le tiran de la lengua.