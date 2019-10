David Bisbal rompe su silencio para aclarar su conflicto con su ex Elena Tablada: “Os está engañando”

El conflicto judicial entre David Bisbal y su ex Elena Tablada sigue adelante. ‘Viva la vida’ ha conseguido declaraciones en exclusiva del cantante, que ha roto su silencio con los medios de comunicación: “Como saben que yo no me defiendo aprovechan para decir mentiras. Lo que importa es que hable la justicia para favorecer y proteger a mi hija en su derecho de intimidad”.