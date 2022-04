Localizamos a Marta Riesco en su pueblo de Toledo: "Está intentando asimilar la ruptura refugiándose en su familia"

El motivo que Marta Riesco le daba a Sonsoles sorprendía aún más: “No va a venir a mi cumpleaños y creo que ya debo ponerme en mi sitio, tener un poquito de dignidad”. Al parecer, y según supimos después, Antonio David habría decidido no asistir al 35 cumpleaños de su chica por tener que ocuparse de sus hijos pequeños: “Olga se lo pidió porque no se encontraba bien después de su operación estética”.

Marta Riesco esperaba que con sus lágrimas en directo y sus palabras de dolor Antonio David reaccionase, pero nada más lejos de la realidad: “No me ha llamado y no me coge el teléfono”. Tras una semana sin saber nada del que hasta ahora era su chico Marta ha tocado fondo: “Está mal, está con depresión”.