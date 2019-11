Emma García, a Terelu por la exclusiva que ha dado esta semana: “En la revista te has desahogado más que aquí”

En 'Viva la vida' han analizado las declaraciones que Terelu Campos hizo en una exclusiva concedida a una revista y en la que habló de su situación con sus excompañeros de 'Sálvame'. Terelu no entiende que algunos de los colaboradores de 'Viva la vida' le reprochen que hable mucho más en la revista (y, por tanto, cobrando más) que en el programa. La aludida ha respondido: "¿Me habéis dejado aquí dejar de hablar de Sálvame? No y lo entiendo".

Llegados a este punto, Emma García ha querido intervenir para dar su opinión: "Aquí se ha hablado de 'Sálvame' y Terelu ha hablado. Pero cierto también es que en la revista te has explayado más y te has desahogado mas. Esta es la realidad". Luego le ha pedido a Terelu que no esté "tanto a la defensiva".