De Belén Esteban a José Antonio Avilés: Los enfrentamientos más tensos de Diego Arrabal en ‘Viva la vida’

El paparazzi deja el programa después de tres años para poder disfrutar más tiempo de su hijo

Diego Arrabal ha anunciado a través de redes sociales que pone fin a su participación en el programa ‘Viva la vida’. El paparazzi, que era un colaborador habitual del espacio que presenta Emma García, quiere pasar más tiempo con su hijo y así lo ha hecho saber él mismo.

"Amigos: Quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en el programa; llegó el momento de deciros adiós (jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio)".

"¡Suerte para todos!", escribía en un twitter. Durante todos estos años, Arrabal no ha pasado desapercibido y ha tenido enfrentamientos de lo más tensos en el programa de los fines de semana. Recordamos algunos de los más sonados.

Belén Rodríguez

La tertuliana y el fotógrafo tuvieron un fuerte enganchón cuando ésta defendía a Carlos Lozano. “Yo no necesito esto para vivir y no me tengo que arrastrar delante de nadie”, dijo Arrabal asegurando que algunos compañeros de ‘Sálvame’ lo hacían. “¡Yo no me ha arrastrado en la vida!”, estalló Rodríguez.

Alba Carrillo

Arrabal aseguraba tener un vídeo de Alba Carrillo en un crucero. La modelo estallaba rápidamente contra él: Habla de tu hijo, que tiene la misma edad que el mío. Cuando la maniquí llamó “sinvergüenza” al colaborador, éste cortó la conexión en directo y Alba rompía a llorar.

Lucía Pariente

La madre de la exconcursante de ‘GH VIP 7’ tampoco se libró de un tenso encuentro con Arrabal. “Sois dos mentirosas”, estalló él. “Mi hija está allí porque está trabajando y porque le da la gana", respondió ella.

Asraf Beno

Asraf y Diego Arrabal tuvieron un fuerte encontronazo en el plató de ‘Viva la vida’. “¿Qué pasó con los invitados en la fiesta de Navidad?”, preguntó el paparazzi al marroquí. El novio de Isa Pantoja fue cabreándose cada vez más hasta perder los nervios. “No me toques las pelotas tío, estás insinuando algo muy grave”, bramó.

Isabel Rábago

Cuando discutían sobre si Dakota tenía razón o no al quejarse de que Isabel Pantoja había hablado con sus familiares y ella no, la periodista opinaba que no se trataban de favoritismos, sino de importancia televisiva. Arraba acusó a su compañera de ser “pelota y cobarde”. “Yo no he sido pelota en mi vida”, se defendió ella.

José Antonio Avilés

La tensión se hacía presente en el plató de ‘Viva la vida’ cuando José Antonio Avilés aseguraba que Arrabal había tapado durante diecisiete años las infidelidades de Jesulín de Ubrique.

María Patiño

María Patiño contó que Arrabal había contactado con una revista para vender las fotos de la boda de Belén Esteban. El paparazzi estalló al escuchar las acusaciones de la presentadora: “Eres una mentirosa, con mi pan no se juega”, brotó.

Belén Esteban

La enemistad entre Belén Esteban y Diego Arrabal es histórica. “Llevo toda la tarde escuchándote decir tonterías, yo me caso porque es uno de los días más importantes de mi vida, no me vas a jorobar ese día”, le frenó los pies al paparazzi la colaboradora de ‘Sálvame’. “Si quieres saber si hay exclusiva o no tú sabrás".