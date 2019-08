Violeta y Fabio, primera crisis: entran al plató enfadados y hablan de su pelea

Violeta y Fabio están viviendo unos días complicados. La pareja que se conoció en ‘Supervivientes’ y desde que abandonaron la isla no se han separado, a juzgar por las imágenes que muestran en sus redes sociales. Pero no todo sería amor entre la pareja, pues estarían viviendo ya su primera crisis.

Una información sobre Fabio, le pone contra las cuerdas

Pero la cosa no ha quedado así. La pareja se ha enfrentado a José Antonio y han tenido que hacer frente juntos a una información que no deja en bien lugar a Fabio. Según el colaborador, el superviviente le dijo que no se fiaba de Violeta pero esto ha sido desmentido de forma inmediata por parte del argentino. El enfrentamiento a tres bandas no se ha hecho esperar.