Gonzalo hace autocrítica después de su ruptura con Susana: "Me di vergüenza ajena"

Después de su inesperada ruptura con Susana en 'La isla de las tentaciones', Gonzalo ha reflexionado sobre todos los detalles que no gustaron nada a su expareja: "No me esperaba la ruptura". El concursante sabe que tuvo comentarios fuera de lugar y entiende, ahora que han pasado seis meses, que a Susana le pudieran doler: "No me reconozco, me di vergüenza ajena".