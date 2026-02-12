Lorena Romera 12 FEB 2026 - 18:09h.

A la prima de Iker Casillas le han diagnosticado síndrome de Asia, por el que tendrá que someterse a una explantación

La nueva vida de Alba Casillas tras su paso por 'La isla de las tentaciones'

Alba Casillas ha compartido su diagnóstico médico. Después de un tiempo completamente desaparecida, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y participante de 'La isla de las tentaciones' ha anunciado su inminente paso por quirófano por este problema de salud que la iba "apagando poco a poco". La prima de Iker Casillas ha experimentado un sinfín de síntomas y se ha sometido a innumerables pruebas hasta que "han dado con la tecla" de lo que la ocurre. Un síndrome autoinmune por el que tiene que ser intervenida de inmediato.

Pérdida de pelo, sequedad en piel y ojos, dolores intestinales, intolerancia a todos los hidratos de carbono, mala absorción, ovario poliquístico, intolerancia al maltitol y al sorbitol, artrosis y artritis... Estos son solo algunos de los síntomas que ha sufrido la influencer en las últimas semanas. "He tenido artritis en la cara, numerosas infecciones... Estaba enferma todo el tiempo. Otitis, dolores musculares muy intensos. Depresión, insomnio, erupciones en ojos, espalda... Sensación de tener fibromialgia. Pero lo que más me ha preocupado ha sido el colapso mental", ha señalado.

Alba Casillas sentía que su mente "se había bloqueado", sintiendo una "especie de neblina" que le "impedía tener conversaciones". Así lo ha contado a través de un desgarrador vídeo que ha publicado en Instagram y que ya acumula cientos de reacciones y mensajes de apoyo. "He sufrido pérdida de memoria, me quedaba constantemente en blanco. Este último mes he tenido varios episodios que me han llegado a preocupar. Tipo: cocinar y tirar los huevos a la basura y echar las cáscaras a la sartén, venir a mi casa y saltarme la salida tres veces, sacar al perro e irme solo con la correa. Cada vez más notorias".

Alba Casillas sufre el síndrome de Asia

Todos estos síntomas responden al síndrome de Asia (Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes), que es un conjunto de síntomas autoinmunes y autoinflamatorios que, en algunos casos, pueden aparecer en personas con dispositivos médicos que actúan como adyuvantes, como ciertos implantes mamarios. Desde el Instituto Serra Renom apuntan a que "no es un diagnóstico sencillo ni existe una única prueba que lo confirme". En el caso de que ocurra por los implantes mamarios, "el cuerpo los encapsula para aislarlos, provocando una inflamación crónica y una activación inmune descontrolada".

Explantación: la cirugía para tratar este síndrome autoinmune

En cuanto al tratamiento para el síndrome de Asia, cuando los síntomas son persistentes y "están claramente relacionados con los implantes", se procede a la explantación, cirugía a la que se someterá Alba Casillas la semana que viene para retirar sus implantes. "Ahora priorizo mi salud más que mi estado físico. A mí me encanta cuidarme y me he hecho innumerables cosas. Con esto no os quiero decir que esté en contra de las operaciones estéticas porque soy la primera que me está pasando esto porque lo he hecho, pero sí es verdad que me gustaría que la gente tome consciencia de los problemas que hay", expresa.

"He pasado por momentos muy duros, física y mentalmente"

"Durante mucho tiempo no supe ponerle nombre a lo que me estaba pasando. Solo sabía que no era yo. Vivir así... Me iba apagando poco a poco. Lo peor es no entender por qué, sentir que nadie ve lo que te pasa porque por fuera "todo parece estar bien". He pasado por momentos muy duros, física y mentalmente. Pensaba que tenía que ir a un psiquiatra o a un psicólogo, hasta que entendí que no estaba loca, que no era una exageración, que el síndrome de Asia existe", ha contado la prima de Iker Casillas, que ha compartido fotos de sus inflamaciones, erupciones y de la artritis que ha sufrido en la cara, que han sido solo algunos de los síntomas que ha experimentado.