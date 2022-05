Inmaculada, hija de José Luis Losa: "Ahora mis padres ya están juntos otra vez"

Inmaculada Losa es la hija de José Luis , el ganador de 'Supervivientes 2017' que este pasado sábado fallecía en su casa de Munera, en Albacete. Precisamente desde Munera, el lugar en el que se están velando los restos mortales de José Luis, ha conectado en directo la hija del ex concursante de 'Supervivientes'.

Inmaculada ha comenzado su intervención en 'Viva la vida' agradeciendo a los medios de comunicación , y en especial a Telecinco y a sus colaboradores, los mensajes de ánimo que la familia ha recibido en las últimas horas. Inma ha explicado que si la muerte de su madre hace dos meses fue algo inesperado la de su padre no lo ha sido menos:

"No nos esperábamos la muerte de mi madre porque era muy joven, pero lo de mi padre ya nos ha dejado muy rotos ".

Inmaculada ha recordado en 'Viva la vida' a su padre, un hombre que era tal y como le veíamos por televisión: "Él era tal y como lo conocisteis vosotros, tal cual, yo recuerdo que a veces, sin venir a cuento, me llamabas y me decía 'no comas hoy en tu casa que te recojo y nos vamos juntos por ahí a comer, te llevo a donde quieras".