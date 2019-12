Irene Rosales descubre en directo quién podría esconderse detrás de las amenazas que ha recibido

No es la primera vez que recibe mensajes fuera de tono a través de las redes sociales pero esta vez ha sido diferente, en esta ocasión ha recibido amenazas: "Me dijeron que menuda paliza me iban a meter". Irene Rosales ha puesto en manos de la Guardia Civil este asunto en el que también está involucrado Kiko Rivera, pues también está recibiendo mensajes por parte del mismo desalmado.