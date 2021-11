Isabel Rábago se posiciona en el conflicto entre Terelu Campos y Carmen Borrego: "Ese polígrafo no ayudó a la reconciliación"

Terelu ha estallado como nunca antes tras el polígrafo de su hermana Carmen: "Estoy orgullosa de mi hija y si os jode me importa una mierda"

Isabel Rábago, muy afectada: "Nunca había visto a Terelu como la he visto esta tarde"

Isabel Rábago, crítica con el comportamiento de Carmen Borrego: "Hay actuaciones que no entiendo"

Tras diez semanas en la casa de 'Secret Story', Isabel Rábago regresa a su programa, a 'Viva la vida'. La colaboradora del programa de los fines de semana vuelve a plató ante el cálido recibimiento de sus compañeros y de Emma García.

Isabel ha comenzado su intervención agradeciendo a sus compañeros la defensa a ultranza que han hecho de ella durante dos meses y medio, con una especial mención a su amiga Terelu: "Me duele lo mal que lo ha pasado mi amiga Terelu en los platós partiéndose la cara por mí con la que tenía ella montada aquí fuera". La colaboradora se ha mostrado muy afectada por el conflicto que protagonizan desde hace semanas sus dos amigas y, aunque ha intentado no posicionarse claramente, lo cierto es que ha dejado entrever que apoya la postura de Terelu y Alejandra Rubio:

"Yo no sabía ni podía imaginar que las cosas estuvieran así, yo a Terelu y a Alejandra las quiero con locura y opino que en el polígrafo de Carmen Borrego hubo preguntas que se podían haber evitado, yo a Terelu no la he visto nunca como la he visto hoy, verla sufrir así, esto es muy desagradable para todos".

Isabel Rábago ha asegurado que también siente mucho cariño por Carmen Borrego, pero así mismo se ha mostrado crítica con la actitud de la hermana de Terelu: "Las dos han estado en momentos muy difíciles de mi vida, pero si hablo con Carmen le diré lo que pienso porque no entiendo tener que verlas así en televisión, como las estoy viendo en los platós". Isabel Rábago, sin decirlo abiertamente, ha mostrado su malestar con lo que ocurre entre las hermanas Campos: "He visto ciertas cosas que creo que no están ayudando a la reconciliación".

Lucía Pariente entra en directo y ataca a Isabel: "No tienes cojones"

Pero el conflicto entre las hermanas Borrego Campos no ha sido el único momento complicado de la tarde para Isabel Rábago. La recién llegada se ha tenido que enfrentar también a la llamada en directo de Lucía Pariente, una llamada en la que la madre de Alba Carrillo se ha mostrado muy dura con la periodista: "No has tenido cojones de llamar a mi hija para darle explicaciones".