Mayo de 2021. La revista ‘Diez Minutos’ publica unas fotos de Avilés mientras realizaba un viaje a Pontevedra junto a un chico. Su nombre, Antonio Vega. Su profesión, peluquero. Pocos días después, Avilés confirma esta relación en sus redes sociales posando junto a él aunque, es tanto el celo que tiene por su intimidad, que el colaborador explota cuando cree que el programa le ha hecho un seguimiento a su pareja. No quería que se hablara de él, aunque fue un malentendido, pues no era la intención del programa. Esto le supuso una reprimenda por parte de Emma García , que le tachó de egocéntrico y de montar un número sin venir a cuento. ¿Quería Avilés llevar su relación en secreto? ¿Por qué, entonces, posa junto a él y lo expone en redes?

Por si esto fuera poco humillante para Avilés, su ex sacaba a la luz varias grabaciones que reproducían conversaciones en las que ambos discutían y se echaban cosas en cara . En ellas, Avilés le demandaba cariño y amor y el peluquero se mostraba bastante frío con él. En estos audios , además, Antonio echa en cara a Avilés que le dijo que debía operarse de fimosis y que éste le dijo que no hacía falta porque "eso se regenera".

En un primer momento, José Antonio no quiso responder a su ex, pues consideraba que había caído muy bajo al sacar a la luz sus intimidades y no quería ponerse a su altura. Se mostró dolido , decepcionado y humillado en una charla íntima con Toñi Moreno donde aseguró sentirse como un cheque porque Vega le había puesto un precio .

Parecía que esto no iba a llegar a buen puerto, ¿verdad? Pues Avilés se presentó en Málaga días después de su bronca con Antonio para aclarar la situación. Cuenta que ambos se pidieron disculpas y que hay paz entre ellos. Tras esto, el colaborador le envió un ramo de flores a su ex, gesto que sus compañeros le afearon, pues consideraron que estaba "arrastrándose". De hecho, la propia Toñi Moreno bromeó con la caña que le había dado al estilista por apoyar a Avilés: "Esto es como cuando criticas al ex y luego quedas tú mal porque ellos vuelven juntos". Pero no parece que vayan a retomar su relación. Eso sí, si hay buen rollo entre ellos... ¿por mucho tiempo?