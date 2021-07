José Antonio Avilés, hundido tras la intervención de su exnovio de 'Sálvame'.

Avilés responde a su exnovio, Antonio: "He sido un cheque al portador".

José Antonio Avilés, decepcionado con su ex: "Queda retratado".

Hace unas semanas, José Antonio Avilés se rompía en directo en el plató de 'Viva la vida' al desvelar que su novio, Antonio, acababa de romper con él, cinco minutos antes de entrar a trabajar. Siete días después, vivimos un momento tenso en el plató cuando Antonio rompía su silencio a través de una llamada telefónica y se llevaba la reprimenda de los colaboradores, que tachaban su actitud como fría. Pero lo peor estaba por llegar.

Antonio ha visitado esta semana 'Sálvame' y se ha despachado a gusto destapando las mentiras que ha vivido junto a José Antonio Avilés: que si él era el creador de la docuserie de Rocío Carrasco, que si habían contactado con él desde la serie 'Élite', etc. Hasta ha mostrado unos audios íntimos de la expareja en la que se demuestran conversaciones que mantenían. Ahora, Avilés reacciona y responde a todo.

La reacción y respuesta de José Antonio Avilés a las acusaciones de su exnovio

Avilés comenzaba el programa de este sábado visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos, alegando que no quería ver las imágenes de ‘Sálvame’: “Yo no me lo creo, a día de hoy”, decía, temblando. Confiesa que no ha visto nada de la intervención de su ex en televisión porque “he sido tan tonto que él se sentó el miércoles y yo el marte le había mandado un ramo de flores para arreglar las cosas”.

José Antonio nunca pensó que su exnovio hiciera algo así: “Si yo he sentido decepción es porque de esto lo he hablado con él muchas veces. Nuca he hablado de mi vida privada. Desde que salí de un reality decidí no hablar nunca. He descubierto cosas muy chungas hasta el punto de, cuando tú denuncias algo, eso tiene un proceso, y yo he tenido que poner en manos de la policía nacional una cosa que tiene que ver de él hacia mí.

“Me ha puesto precio, y yo no le he puesto precio a él en nada, eso es lo jodido, que al final he sido un cheque al portador”, dice Avilés cuando se trata el tema de los audios que su ex ha vendido. “Yo cuando lo vi me dio pena escucharte y la necesidad de cariño que demandas”, opina Toñi Moreno durante su charla íntima.