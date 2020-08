Lely Céspedes responde a Ernesto Neyra y desmonta "todas sus mentiras": "Me amenazó con hundirme la vida"

Ernesto Neyra ha concedido una entrevista exclusiva a ‘Viva la vida’. El bailaor se ha despachado a gusto con Luis Rollán y ha atacado duramente a Lely Céspedes , quien asegura que él no ha pagado la pensión que corresponde a sus hijos. Ella, desde el plató, responde a todas las acusaciones y declaraciones de Neyra.

Lely habla de cuentas, de números, de pagos, y no duda en confirmar que, aunque Ernesto haya pagado algunas multas por impago , es mucho el dinero que aún no han recibido sus hijos . Asegura que va a pedir que pague todo lo que debe y que ha recibido amenazas por parte de él: “Me dijo que iba a hundirme la vida”.

Toñi Moreno defiende a Lely Céspedes

Al finalizar esta intervención, Toñi Moreno se ha dirigido a Ernesto: "A ti nadie te mete en la cárcel, hay un juez que decide que entres en prisión. En este país, entrar en prisión por impago de pensiones es muy difícil. Cuando entras es porque no has podido demostrar ante el juez que es imposible pagar una pensión. Ella (Lely) no hace otra cosa que reclamar el derecho de sus hijos y ha utilizado las armas de jurisdicción", han sido sus palabras.