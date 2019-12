La madre de Adara reacciona y ataca a Hugo: "Me ha vendido por dinero"

El pasado jueves, Helena y Hugo vivieron un tenso momento en el plató de ‘GH VIP’ después de que éste besara a su hija Adara en la casa de Guadalix. A la madre de Adara no parecen gustarle mucho los modales de la pareja de su hija y ha hablado a través de José Antonio en 'Viva la vida'.

“Hugo ha decidido poner el foco en mí y se equivoca porque la causa y raíz de este problema no soy yo, es él, pero le interesa poner el foco en mí. No tiene vergüenza, me ha vendido por dinero”, sentencia a través de nuestro colaborador mediante unos mensajes de texto.