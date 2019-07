La madre de Julen, del dueño de la finca de Totalán: “Cuando voy al cementerio tengo miedo porque cada vez que me ve me insulta”

El pasado viernes, Serrano habló en ‘El programa del verano’: “Yo no soy el culpable por la muerte de ese niño, estaban sus padres”. Además, aseguró que en varias ocasiones había avisado a José, el padre de Julen, de la existencia del pozo: “Incluso él me vio tapar el pozo. No lo cuenta porque no quiere salir escaldado de aquí”.