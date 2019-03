Makoke se olvida de las cámaras, se derrumba y habla sin tapujos: "Diego Matamoros me da asco"

Makoke reconoce en plató que se encontraba tan a gusto que se ha olvidado de las cámaras. Por eso ha comenzado esta experiencia muy emocionada y recordando la infancia que vivió junto a sus padres . Asegura que fue "un amor muy puro", que estaban muy unidos y que lo siguen estando. Describe a una niña con muchos sueños y que no se siente fracasada por no haberlos conseguido, pues siempre ha luchado.

Durante su encuentro con Irene, Makoke ha hablado de lo complicada que ha sido su relación con Laura y Diego, los hijos de Kiko Matamoros. De ella dice que le produce ternura pero en cambio a Diego no le dedica buenas palabras: "Habla desde el odio y el rencor, se ha formado un guion con su vida. Con Laura sí tendría buena relación pero con Diego no. Me da asco, me repugna, es un sinvergüenza".