Isabel Romero, psicóloga, ha analizado la reacción de Makoke cuando habló hace unas semanas de su ruptura con Tony Spina. Isabel ha calificado su reacción de " impostada" y ha recalcado que la colaboradora lloró sin lágrimas: " Querías llorar y no te salía" .

Makoke no da crédito: zasca tras zasca

Makoke no se lo ha tomado demasiado bien: "Es que me está llamando mentirosa, Emma". Además, la psicóloga ha asegurado que las reacciones de la modelo "fueron exageradas" y que "por el perfil de Makoke no va a tardar en tener un nuevo novio".