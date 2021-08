Manuel, hijo de Concha Velasco: "Me da miedo que la gente recuerde a mi madre por una declaración absurda, no por su carrera"

Esta semana una noticia preocupaba a muchos. La actriz Concha Velasco sorprendía asegurando en una publicación que había tenido que vender una cubertería para poder comprar en la farmacia . Su hijo, Manuel Velasco, salía al paso de las declaraciones de su madre asegurando que las palabras de su madre no eran ciertas: “Es su forma de hablar, ella vive bien y no tiene ningún problema económico , tiene una estupenda pensión gracias a los muchísimos años que ha trabajado”.

Manuel Velasco ha visitado ‘Viva la vida’ para poner fin de una vez a los rumores sobre que su madre está arruinada. Manuel ha comenzado la entrevista asegurando que es la única vez que va a visitar un plató de televisión pero que necesita hacerlo porque ya no puede más: “ He pasado unos días horrible s”.

Manuel ha relatado dato por dato los últimos pasos de su madre y ha dejado muy claro que está deseando que su madre se retire: “No es cierto que mi madre no tenga dinero o viva mal, mi madre sigue trabajando en una obra de teatro y tiene una pensión estupenda que aún no cobra porque sigue trabajando (…) La obra que ahora está haciendo se la he escrito yo y espero que sea la última que haga”.