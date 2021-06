Avilés se ha trasladado hasta las puertas de la casa de Rocío para intentar hacer las paces pero ella asegura no tener nada que habar con él. La Flores sigue su camino, él la sigue micrófono en mano e insiste en mantener una conversación con la que fue su amiga. Pregunta una y otra vez y ella, o no responde, o se ríe a carcajadas, irónica por lo que acaba de escuchar.

El día trascurre, las horas pasan y Avilés insiste: "Respeto que hagas tu trabajo, pero a mí no me molestas". En un momento dado, Rocío dice "cuidado, que te van a atropellar" y él contesta "tranquila, que no me atropellan". Ella responde: "No te lo decía a ti, se lo decía al cámara", mientras se reía.