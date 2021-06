Terelu Campos se rompe al recordar a Mila Ximénez: "Me decía 'no puedo más' y yo que aguantara"

Emma García entrevista a Terelu Campos tras la muerte de Mila Ximénez.

Terelu Campos llora al recordar a Mila Ximénez: "Fue íntegra y valiente hasta su muerte".

Terelu Campos lamenta que el tratamiento no funcionara con Mila Ximénez.

Terelu Campos se ha sincerado en una entrevista íntima con Emma García en ‘Viva la vida’ tras la muerte de su amiga Mila Ximénez. La colaboradora de ‘Sálvame’ perdió la vida este miércoles y ha dejado muy tristes a sus seres queridos. “Estoy intentando digerir lo que nos ha pasado”, confiesa Terelu, “intentando encaminar el proceso que hay que seguir, porque hay que pasar por un camino. Los que la queremos tenemos que pasar por ese camino que lleva la aceptación, lo más difícil, en la que aún no estoy. Y luego la reconciliación, con la vida, la muerte, tus creencias… con tu cabreo”.

Emma García habla del hueco y vacío que ha dejado Mila y Terelu añade lo siguiente: “Hablaba con su hija Alba el otro día de la sonrisa de Mila, sonreía y se le iluminaba toda la cara. Mediaset nunca será igual sin ella porque Mila era mucha Mila, en todos los sentidos. Estaba entregada a su trabajo y algo que mucha gente ha entendido de ella. Era auténtica, y eso es lo más grande. Me cuesta mucho hablar en pasado. Cuando se cabreaba era el AVE en alta velocidad, lo he vivido yo, y padecido. Pero, cuando Mila te abrazaba, te abrazaba de verdad y era diferente, distinto. Por eso, el perdón iba implícito en su persona”.

“Sé que muchos no han entendido mi amor hacia Mila ni el amor de Mila hacia mí, el amor que nos tenemos, no en pasado, no comprendieron como yo su autenticidad. Y una cosa bonita en la vida es tener al lado a perdonas de verdad, autenticas, que te dicen te quiero te dije ofú”, nos confiesa Terelu.

La carta de Terelu Campos a Mila Ximénez

Terelu Campos ha escrito una carta a Mila Ximénez y Emma considera que es “maravillosa”. La colaboradora nos explica cómo se sintió al plasmar sus sentimientos: “Me costó muchísimo hacerlo. Está grabada, la hice primero hablada porque me costó muchísimo, por enfrentarme al momento de que ya no estaba y, segundo, por intentar conseguir plasmar lo que sentía. Nunca pensé en este desenlace porque así se me hizo saber. Yo pregunté cuáles eran las expectativas y no eran estas. Pero luego la vida te pone obstáculo y esto ha sido la mayor carrera de obstáculos que yo he vivido con ella. No nos funcionó nada”.

“Ella me miraba con toda la verdad y me decía ‘no aguanto más’ y yo decía que tenía un día bajo, a ver si saltábamos esa piedra. Y a pesar de que una parte de ella no quería, otra parte de ella necesitaba saber que tenía que luchar por lo que ha sido el motor, el amor, el bastón de su vida: su hija Alba. Es la mejor hija que alguien puede tener. Ha sido íntegra hasta su muerte, una lección valentía”.

Terelu Campos llora al visionar un emotivo encuentro entre ella y Mila Ximénez