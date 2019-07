Sofía Suescun ha sorprendido dando un giro radical en su look. El outfit de Sofía en ‘Viva la vida’ consta de un bañador trikini combinado con una camisa transparente, elegancia y sencillez en dos prendas. “Es un poco arriesgado, me gustaba esta camiseta pero no encontraba un pantalón apropiado”, comentaba la colaboradora.