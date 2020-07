La tensa conversación entre Terelu Campos y Amador Mohedano: "Dejad a mi madre en paz"

Mantienen una conversación para intentar aclarar sus diferencias.

Rocío Carrasco, en medio de sus distintos puntos de vista.

Polémica semana para Las Campos. Amador Mohedano ha soltado lo más grande sobre Rocío Carrasco y la familia Campos salió salpicada. Además, el audio que el hermano de Rocío Jurado le envió a Carmen Borrego y en el cual dejaba en muy mal lugar a María Teresa, no ha hecho más que avivar la polémica.

Mientras hablaba sobre todo esto en ‘Viva la vida’, Amador Mohedano ha decidido llamar por teléfono al programa y lo cierto es que el enfrentamiento entre él y Terelu ha sido inevitable y, por momento, algo tensa.

Ambos tienen puntos de vista muy distintos sobre la actitud y el comportamiento de Rocío Carrasco con respecto a sus hijos y a su familia y en un momento dado, cuando Terelu se ha sentido atacada, le ha pedido a Amador que se dejase de atacar a su madre.

Terelu considera que la familia no va por buen camino si busca una reconciliación con Rocío mientras que Amador dice que le molesta que sus sobrina no llame a sus hijos. Además, él le echa en cara a ella que no tiene ni idea de lo que ha ocurrido en la familia y que ella ha conocido a Rocío cuando ya había pasado todo. Más tarde, cuando Amador ha culpado a Fidel de todo, Terelu ha salido en defensa de la pareja Carrasco-Albiac.

Terelu: “No me gusta que me amenacen ni que me adviertan”

Antes de que se produjera esta conversación, Terelu ha tomado la palabra, se ha dirigido a cámara y soltado unas declaraciones que han dejado en shock a Emma García, pues no sabía muy bien a qué venían sus palabras ni por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo. ¿Era una indirecta hacia Amador?