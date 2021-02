Terelu Campos se reencuentra con Carmen Borrego tras sus duras acusaciones

El fin de semana pasado, ‘Viva la vida’ presenció un enfrentamiento entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio que dejó en evidencia su mala relación. Por otro lado, Terelu Campos se pronunció sobre la polémica entrevista de Carmen en una revista y nos confesó que le había molestado . Ahora, las hermanas se ven cara a cara para aclarar las cosas… o no.

Carmen le sigue echando en cara a su hermana que no la haya defendido cuando han dicho de ella que era mala madre e incluso se especulara sobre ciertas adicciones. Por su parte, Terelu insiste en defenderse alegando que hay determinados comentarios que ella no ha escuchado porque no suele ver 'Sálvame'.