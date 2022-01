En ese recordatorio, también había unas palabras para Mila Ximénez y Terelu Campos no podía evitar romper a llorar al recordarla: “No puedo verla”, decía entre lágrimas. “No sabemos qué decirte en estos momentos tan difíciles”, decía Emma García.

Terelu Campos, completamente rota, no era capaz de controlar las lágrimas: “Qué asco de año, de verdad”, decía. “El dolor no se va de un plumazo por cambiar de año, ojalá fuera así. No por mí, sino por tantas personas que lo sufren y lo pasan mal”, afirmaba la colaboradora.