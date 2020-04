Torito se rompe y cuenta la frase que le dijo su hijo de tres años: "Gracias al bichito puedo jugar contigo cada día"

Estamos acostumbrados a ver el lado más divertido y espontáneo de Torito, pero este domingo, el reportero más dicharachero de ‘Viva la vida’ no ha podido evitar emocionarse durante una videollamada con el programa.

El confinamiento no está siendo nada fácil para nadie y él ha asegurado que, durante este tiempo, ha tenido muchos miedos. Uno de ellos ha sido “perder el trabajo”, algo que Emma García le ha dejado claro que no va a ocurrir.

Torito no se imagina cómo va a ser su vida a partir de ahora, no se imagina cómo va a ser ver a su “hijo con mascarilla”, ni de qué forma le va a poder decir “que no se puede acercar a sus mejores amigos”. Unas palabras que ha dicho muy emocionado.