Berta y Ferro descubren que Chon es infiel a Nemo Bandeira

Chon mantiene una relación secreta con el médico de su marido. A punto de ser descubierta por Nemo, Chon comienza a preocuparse por lo que pueda llegar a ocurrir. "¿No entiendes lo que acaba de pasar? No tienes ni idea de quién es mi marido, no eres consciente". "A mí eso me da igual, lo único que me importa es que no te hace feliz", responde él. Berta escuchaba toda la conversación desde la ventana.