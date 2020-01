Mario Mendoza regresa a Oeste con un único objetivo: Acabar con Nemo Bandeira

Cuando todos pensaban que estaba muerto, Mario Mendoza regresa a Oeste

La nueva jueza de Oeste le propone un trato a Mario Mendoza para acabar con Nemo

Marina ha forjado su carrera como jueza con un único objetivo en mente: Nemo Bandeira. Su padre fue honrado alcalde de Oeste, uno de los pocos que no cedió a las presiones del patrón. Todo un alarde de integridad, pero le costó caro y Nemo arruinó su carrera política y se vio obligado a huir con su familia, lejos de su hogar y de la influencia de los Bandeira. Su brillante resultado en la oposición y su trayectoria impecable le han permitido elegir destino y no ha dudado un segundo en volver a su tierra para acabar con Nemo Bandeira. Tras descubrir que Mario Mendoza sigue vivo, la nueva jueza ha acudido en su búsqueda para proponerle un trato a cambio de su ayuda para acabar con Bandeira. Pero Mario no quiere volver a relacionarse con Nemo ni volver a ser la persona que era cuando trabajaba como uno de sus hombre de confianza, lo que le hace rechazar el trato de la nueva jueza de Oeste.

Mario Mendoza se reencuentra con Nemo: "Quiero empezar de nuevo lejos de ti"

Tras haber sido engullido por el negro abismo tras ser arrojado por Nemo Bandeira a un precipicio, Mario Mendoza reaparece en Oeste ocho meses después de que todos le diesen por muerto. Tras ser descubierto por la nueva jueza de Oeste, el antiguo hombre de confianza del capo decide ir a hablar con él y dejarle claro que ya no es el que era: "Me arrepiento de todas las cosas horribles que he hecho. Yo ya no soy ese Mario y quiero empezar de nuevo, pero lejos de ti y de todo lo que representas".

Nemo confía en Lara y la convierte en su tutora legal

El alzheimer le ha arrebatado todo a Nemo Bandeira: su imperio, su majestuoso pazo, su casi ilimitado poder en la comarca y hasta a su familia. Choy y Nina no pueden creerse el lugar tan importante que ha tomado Lara, la cual se ha mudado a vivir con ellos y ha sido nombrada tutora por su padre.

Mario Mendoza se reencuentra con Lara: "Tenía mil razones para no volver y solo una para estar aquí"

Tras ocho meses dándole por muerto, Mario Mendoza regresa a Oeste para comenzar una nueva vida lejos de Nemo Bandeira. Una de la sprimeras cosas que hace es reencontrarse con Lara para darle su versión de lo sucedido aquella fatídica noche en la que Nemo le arrojó por un acantilado. Ella, mucho más cercana a su padre que a él, duda de las palabras de Mario.

German Arteaga llega a Oeste para acabar con los planes de Berta y de su propio hijo

Tráfico de drogas y armas, extorsión, secuestro, decenas de homicidios... El sumario que llevó a prisión al narco mexicano Germán Arteaga es interminable. Aprovechando que tiene delitos pendientes con la justicia española, Arteaga ha conseguido se trasladado a una pequeña prisión en Oeste. Allí están su mujer, Berta Moliner, y su querido hijo Daniel. En los últimos meses, ella sola ha conseguido derrocar a Nemo Bandeira. Las dudas y los problemas internos en su imperio se lo pusieron en bandeja; el alzhéimer del patriarcado hizo el resto.

Germán quiere controlar de cerca estos acontecimientos que le pueden dar la llave del narcotráfico en Europa. Para conseguirlo, no le temblará el pulso a la hora de sembrar el terror en Oeste. Pero estos no son los únicos objetivos que han llevado a Arteaga a volar a Galicia: sabe que Berta se está viendo con otro hombre y está dispuesto a todo para vengarse de ellos.

Mario se sincera con Nina: "Te utilicé para conseguir lo que quería"