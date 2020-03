La guerra entre los Bandeira y los Arteaga se salda con tres trágicas muertes en el último capítulo

" He vuelto y la gente de Oeste quiere que les lidere contra ti y empiece una guerra , pero no la habrá, no habrá más muertos. No lucharemos contra ti , nos centraremos únicamente en los negocios lícitos de los Bandeira, el resto será para ti, Oeste será tuyo", le convence Nemo.

"No nos vamos a ninguna parte, me voy yo sola, no quiero terminar como mi madre. Yo te quiero y siempre te he querido y este niño era mi oportunidad de atarte a mí, pero no quiero pasar el resto de mi vida junto a un hombre que está enamorado de otra. No quiero vivir amargada día tras día esperando a que eso cambie, cómo hizo mi madre. Sé que estás enamorado de Lara y que nunca la vas a olvidar", se sincera la joven. "Espero que quieras ser el padre de tu hijo, te va a necesitar".