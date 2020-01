La nueva jueza de Oeste le propone un trato a Mario Mendoza para acabar con Nemo

Marina ha forjado su carrera como jueza con un único objetivo en mente: Nemo Bandeira. Su padre fue honrado alcalde de Oeste, uno de los pocos que no cedió a las presiones del patrón. Todo un alarde de integridad, pero le costó caro y Nemo arruinó su carrera política y se vio obligado a huir con su familia, lejos de su hogar y de la influencia de los Bandeira. Su brillante resultado en la oposición y su trayectoria impecable le han permitido elegir destino y no ha dudado un segundo en volver a su tierra para acabar con Nemo Bandeira. Tras descubrir que Mario Mendoza sigue vivo, la nueva jueza ha acudido en su búsqueda para proponerle un trato a cambio de su ayuda para acabar con Bandeira. Pero Mario no quiere volver a relacionarse con Nemo ni volver a ser la persona que era cuando trabajaba como uno de sus hombre de confianza, lo que le hace rechazar el trato de la nueva jueza de Oeste.