Solo una persona puede demostrar que Nemo Bandeira ahogó a Lamas. Sin embargo, Mario Mendoza convence a la familia del niño para que no declare en el juicio. "No os estoy llevando a el juzgado, os estoy llevando a la estación. Soy el primero que quiere acabar con Nemo Bandeira pero no os merecéis lo que os va a pasar si el niño habla con la jueza. La policía también trabaja para Nemo así que nadie os va a proteger si dejáis que hable", les ha dicho el abogado.