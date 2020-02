Nemo Bandeira, postrado en silla de ruedas en el nuevo capítulo de ‘Vivir sin permiso’

“La pérdida de las funciones cognitivas ha sido fulminante. Ve, oye, pero no habla ni interactúa con los demás y me temo que no es consciente de lo que le decimos”. Este es el duro diagnóstico que Lara escuchará tras el grave accidente cerebral que dejará a Nemo en silla de ruedas, en ‘El último desembarco’, el capítulo de ‘Vivir sin permiso’ que Telecinco emite el lunes 17 de febrero, a las 22:40h.