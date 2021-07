Rosa y Alberto perdieron a su bebé recién nacido: “Quería pedirte perdón por haberte recriminado que no estuvieras conmigo”

A los 21 días de su nacimiento, la pareja recibió una de las peores noticias de su vida: el bebé había fallecido . Rosa le ha contado a Carlos Sobera que ella iba todos los días mañana y tarde al hospital para estar con el niño pero que Alberto no podía por su trabajo. Algo que le echó en cara. Ahora se ha dado cuenta que él también lo pasó muy mal y que no iba porque no podía.

“Hace poco pasamos el momento más duro de nuestras vidas, sabes que perdimos a nuestro bebé, y eso no nos ha hecho más débiles, quería pedirte perdón por haberte recriminado que no estuvieras conmigo en muchos momentos y junto al bebé. No veo justo el habértelo echado en cara y quiero enormemente que me perdones, quiero decírtelo delante de toda España”, le ha dicho Rosa a Alberto.