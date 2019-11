Can Yaman sorprende y aconseja a una fan de 75 años que no duerme por ver sus series: "Tienes que hacer caso a tu familia"

María José y Cintia, hija y nieta de Jesusa, han sido las responsables de que Can Yaman visitara el plató de ‘Volverte a ver’. Jesusa tiene 75 años, vive por el actor turco y prácticamente no duerme, según nos confiesan sus familiares. ‘Pájaro soñador’ llegó a Divinity justo cuando Jesusa sufrió el fallecimiento de una de sus hijas y “gracias a él, mi madre no cayó en un pozo sin fondo”, confiesa María José.