Mari Carmen, tras conocer a sus tres hermanas: “Los sueños se hacen realidad”

Años más tarde, Mari Carmen se entera que tiene una hermana que su madre dejó en casa de sus tíos en un viaje relámpago desde Alemania. Desde ese momento, no vuelven a tener ninguna noticia de su madre hasta que un telegrama les comunica su muerte muchos años después. A Mari Carmen le da mucha pena no haber conocido a su madre ni haberla podido enterrar. Años más tarde, Mari Carmen descubre que su madre estaba casada con un señor italiano y que tenía otras tres hijas. En ese momento, se queda en shock y no sabe qué hacer.