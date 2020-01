Dabiz Muñoz sorprende a dos mini chefs que empezaron a cocinar porque no les gustaba la comida del cole

La sorpresa de los niños al ver al otro lado de la pantalla del plató a Dabiz Muñoz ha sido mayúscula y las palabras del chef han sido muy aplaudidas: “Lo importante es que no perdáis nunca la pasión en lo que hagáis, los límites los ponéis siempre vosotros, que nadie os diga lo que podéis o no hacer. Cuantas veces os caigáis no es importante. Solamente si peleáis por vuestros sueños vais a ser quién queráis ser”.