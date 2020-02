Naiara quiere recuperar la relación con Matías, a quien siempre ha considerado su padre

Matías ha aceptado la invitación pero no está dispuesto a recuperar la relación padre e hija que tenía con Naiara

Naiara quiere recuperar a quien ella consideraba su padre. Su padre biológico solo la reconoció, pero estuvo ausente, y las parejas que luego tuvo su madre tampoco ocuparon este hueco… hasta que llegó Matías. Naira recuerda que cuando él llegó empezaron a ser una verdadera familia.

Sin embargo, con los años se separaron y Matías empezó una relación con una amiga de su madre. Desde entonces, Naiara no le ha visto, ha intentado ponerse en contacto con él pero no ha obtenido respuesta y recurre a ‘Volverte a ver’ para intentar un acercamiento.

A modo de mensaje, le ha entregado un camión porque Matías es camionero y muy trabajador. Él ha aceptado la invitación y, nada más ver los ojos de Naiara, él la ha reconocido.

“Estoy aquí porque ya sabes que eres mi padre, quiero darte las gracias por los momentos de felicidad que me has dado en los ocho años, yo te quiero, te necesito y solo quiero un hueco en tu nueva vida, no quiero juzgar nada. Te quiero muchísimo y te he echado mucho menos”, le ha dicho Naiara y Matías explicaba la situación de entonces: “Fue una relación que no acabó muy bien, ella tampoco se comportó como se tenía que comportar cuando acabé con su madre”.

Lo cierto es que Matías ha rehecho su vida, tiene su familia, su pareja y un hijo: “Estoy muy feliz, esperaba que a ellos les fuera bien, pensaría que Naiara estaría bien y contenta con su marido”.

“Es una relación que se ha acabado y no quiero tener ningún vínculo”, añadía Matías, aunque matizaba que no tendría problema en tener algún contacto “esporádico”. Para él, es una etapa de la vida que ya ha pasado y Naiara le decía: “Quiero tener una relación contigo respetando a tu pareja, porque la respeto”. Sin embargo, Matías le ha recordado que no siempre ha sido así: “No fue así pero a día de hoy la respeto y respeto que tú seas feliz”.