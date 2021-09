Recibe la mayor sorpresa de su vida: dos amigas se reencuentran después de estar 35 años separadas

Sally estaba desesperada, por circunstancias de la vida, perdió el contacto de una amiga. Se conocieron cuando Sally tenía 13 años, fueron inseparables, pero un día su relación se distanció porque cada una se fue a vivir a ciudades diferentes y ya no supo nada de Mari.

Ahora Sally se ha armado de valor para pedir ayuda a 'Volverte a ver' para que la localicen, porque ella lo ha intentado pero no lo ha conseguido. Mari significó mucho para ella en su adolescencia y se ha acordado en estos 35 años mucho de su amiga. Cuando Carlos Sobera le ha dicho que la habían conseguido encontrar, casi le da un vuelco el corazón .

Abraham cuando ha llegado por fin a casa de Mari, le ha dicho que ha sido una de las personas que más le ha costado al programa encontrar. Mari no lo ha dudado ni un momento, y ha decidido ir al plató para saber quién estaba detrás del pantallón. Aunque al principio no ha caído en quién era Sally (han pasado 35 años desde la última vez que se han visto), cuando le ha dicho que ha dicho quién era, a Mari se le ha iluminado la cara y se ha llevado una gran sorpresa.

"No he dejado en pensar en ti, tengo que agradecerte todo lo que hiciste por mí cuando era pequeña", le ha dicho Sally, y ahora quiere retomar su relación de amistad. "Yo también la he tenido en mi corazón", ha asegurado Mari, "es mas hoy quería que fuese ella", ha añadido.