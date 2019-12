Mª Victoria conoce en plató a su hermano biológico, pero se niega a ver a su madre: “Ella me es indiferente”

Desde que se enteró hace un año de que tenía una hermana biológica, Aitor no ha cesado en su búsqueda. Sus tías paternas le hablaron de sus existencia, le dijeron que vivía en Murcia y él no dudó ni un momento en llamar al programa para intentar encontrarla.

María Victoria ha aceptado la invitación y ha descubierto que su madre biológica vive en Mallorca con Aitor. Ella no duda en abrirle las puertas de su vida a su hermano, pero se niega a tener contacto con su madre. “Yo contigo lo que haga falta, pero a ella no quiero ni verla. Me es indiferente”, ha dicho.