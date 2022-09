Risto Mejide y Laura Escanes rompen su relación tras siete años juntos: "Nos vamos a tener siempre el uno al otro"

View this post on Instagram

“No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre”, empieza diciendo la modelo.

“Han sido siete años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba, no muere y te seguiré queriendo el resto de mis días”, continuaba diciendo la influencer en sus redes sociales.

“Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y un nuestro camino juntos”, afirmaba.